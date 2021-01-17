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مقتل 4 جنود عراقيين.. والسلطات تتهم تنظيم الدولة الإسلامية

02:33 م الأحد 17 يناير 2021
مقتل 4 جنود عراقيين.. والسلطات تتهم تنظيم الدولة الإسلامية

جنود عراقيين

بغداد- (بي بي سي):

تفيد المعلومات الواردة من العراق بمقتل ما لا يقل عن أربعة من الجنود العراقيين إثر انفجار وقع في منطقة تلعفر، غربي مدينة الموصل، في شمال غرب البلاد.

وأشارت قوات الأمن في المنطقة بأصابع الاتهام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي ورغم انتهاء حملات تطهير مناطق العراق من مسلحيه بعد اجتياحهم لها قبل أكثر من 3 سنوات إلا أنه دأب من وقتها على انتهاج أساليب حرب العصابات.

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