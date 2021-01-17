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مرشح بإدارة بايدن: تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيزيد معاناة اليمنيين

02:13 م الأحد 17 يناير 2021
مرشح بإدارة بايدن: تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيزيد معاناة اليمنيين

واشنطن- (بي بي سي):

اعتبر جايك سوليفان، مرشّح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب مستشار الأمن القومي، أن القرار الصادر مؤخرا من واشنطن بتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن "جماعة إرهابية" لن يؤدي إلا إلى مفاقمة معاناة اليمنيين المستمرة لأكثر من 5 سنوات.

وقبل أيام من نهاية ولايته، كان الرئيس دونالد ترامب قام بإضافة الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية، على أن تدخل العقوبات المترتّبة على هذا التصنيف حيّز التنفيذ في 19 يناير، أي قبل يوم من تنصيب بايدن المرتقب.

وكتب سوليفان منتقدا القرار على تويتر: "القادة الحوثيون يجب أن يُحاسَبوا، لكنّ تصنيف الجماعة بكاملها (على أنّها إرهابيّة) لن يؤدّي إلا إلى مزيد من المعاناة للشعب اليمني ويمنع الجهود الدبلوماسية الأساسية لإنهاء الحرب".

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