أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

عُمان تعلن إغلاق المنافذ البرية أسبوعًا لمكافحة كورونا

01:33 م الأحد 17 يناير 2021
عُمان تعلن إغلاق المنافذ البرية أسبوعًا لمكافحة كورونا

المنافذ البرية لعمان

مسقط- (د ب أ):

أعلنت سلطنة عُمان، الأحد، إغلاق منافذها البرية لمدة أسبوع قابلة للتمديد، اعتبارًا من الساعة السادسة من مساء غد الاثنين، حسبما أفادت

اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في السلطنة.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء العمانية، على حسابها عبر تويتر، فإن القرار جاء بعد اطلاع اللجنة على تقرير من الفريق الفني المختص "حول انتشار السلالة الجديدة سريعة العدوى من الفيروس، وحمايةً لسائر أفراد المجتمع".

وأكدت اللجنة أن الجهات المعنية ماضية في متابعة المخالفين لقراراتها ومعاقبتهم، ولفتت إلى أنه لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة خصوصا عدم لبس الكمامة وإقامة التجمعات وبأعداد كبيرة من الناس للمناسبات الاجتماعية.

فيروس كورونا عُمان المنافذ البرية المنافذ البرية لعمان

الخبر التالى:

على متنها 15 بحارًا.. تركيا تعلن عن غرق سفينة روسية قبالة سواحلها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أولى تشريعات البرلمان الجديد.. ضرائب وخصم من الرواتب لتكريم شهداء الإرهاب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا