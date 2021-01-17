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تحذير من موجة برد في الكويت.. درجة الحرارة تصل إلى "صفر"

01:32 م الأحد 17 يناير 2021
تحذير من موجة برد في الكويت.. درجة الحرارة تصل إلى "صفر"

الكويت- أ ش أ:

حذر خبير الأرصاد الجوية الكويتية محمد كرم، من موجة برد في الكويت تبدأ من مساء الأربعاء المقبل، حيث ستصل درجة الحرارة إلى صفر في المناطق المكشوفة والصحراوية.

وتوقع كرم، الأحد، وصول درجات الحرارة إلى ما دون الـ4 درجات مئوية في المناطق السكنية، مشيرا إلى أن موجة البرد ستستمر من مساء الأربعاء وحتى السبت المقبل.

وعزا الخبير موجة البرد التي ستجتاح الكويت إلى تأثر البلاد بالمرتفع الجوي السيبيري القادم من غرب روسيا، والذي سيكون مصحوبا برياح شمالية غربية.

ولفت إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيكون ملحوظا خلال فترة المساء، فيما ستكون درجات الحرارة العظمي خلال هذه الفترة 14 درجة مئوية.

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الكويت موجة برد الأرصاد الجوية الكويتية درجة الحرارة

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