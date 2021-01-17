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"مُخالف للإسلام".. الرئيس الأفغاني يدين مقتل قاضيتين في كابول

12:39 م الأحد 17 يناير 2021
"مُخالف للإسلام".. الرئيس الأفغاني يدين مقتل قاضيتين في كابول

أشرف غني

كابول- أ ش أ:

أدان الرئيس الأفغاني أشرف غني، الأحد، الهجوم المسلح الذي وقع في العاصمة كابول وأسفر عن مقتل قاضيتين بالمحكمة العليا، وإصابة شخصين آخرين.

وأكد غني - في بيان أوردته قناة "طلوع" الأفغانية - أن الهجمات التي تشنها حركة "طالبان" والجماعات الإرهابية الأخرى ضد الأشخاص العزل تخالف التعاليم الإسلامية وضد روح السلام.

وقال موجها حديثه لحركة طالبان: "إن الإرهاب والجريمة والعنف ليس حلا للأزمة الحالية والحرب تطيل من المشاكل التي تواجهها البلاد".. مشيرا إلى أن حركة "طالبان" عليها أن تظهر إرادتها ورغبتها في تحقيق السلام من خلال قبول وقف دائم لإطلاق النار.

بدورهم، قال مسئولون محليون إن الشرطة بدأت التحقيق في ملابسات الهجوم. فيما لم تعلن أية جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك "طالبان".

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