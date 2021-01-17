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"اليوم" السعودية تدعو المجتمع الدولي للحزم مع إيران لتحقيق السلام

10:42 ص الأحد 17 يناير 2021
"اليوم" السعودية تدعو المجتمع الدولي للحزم مع إيران لتحقيق السلام

السعودية

الرياض- أ ش أ:

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها، الأحد، تحت عنوان "الإرهاب الإيراني.. والرفض الدولي"، أن السلوك الإيراني، الذي يتمحور حول تبني أوجه الإرهاب ودعم كياناته للقيام بمختلف أنواع الجرائم والاعتداءات والتجاوزات للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية في سبيل زعزعة أمن المنطقة والعالم، يؤكد أن هذا النظام لم يترك الكثير من الخيارات أو الفرص لأن يكون جزءا طبيعيا من العالم، بل بات مصدر تهديد للبشرية ولسلامة مقومات الاستقرار الدولي.

وأضافت أن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أدان إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية أمس 3 طائرات مفخخة دون طيار باتجاه السعودية من محافظة الحديدة، التي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها بنجاح، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية أكدت وقوف اليمن حكومة وشعبا مع السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها.

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