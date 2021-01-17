الصين: تسجيل 109 إصابات جديدة بكورونا بينها 96 حالة بعدوى محلية

بكين - (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأحد عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 109 إصابات جديدة بينها 96 حالة بعدوى محلية تم تسجيلها بواقع 72 حالة في مقاطعة خبي و12 حالة في مقاطعة هيلونغجيانغ و10 حالات في مقاطعة جيلين وحالتين في بكين، ما رفع إجمالي المصابين إلى 88227 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4635 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابات الوافدة من الخارج الـ 13 تم تسجيلها بواقع 4 حالات في شنجهاي وحالتين في كل من فوجيان وقوانغدونغ وسيتشوان وحالة واحدة في كل من تيانجين وشاندونغ وهونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4502 حالة غادر منها 4224 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 82387 شخصا، وأن 34150 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 119 حالة جديدة بدون أعراض بينها 16 حالة وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 746 حالة منها 261 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 9502 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 162 وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 850 إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 8724 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و751 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.