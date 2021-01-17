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قرية ساحلية انجليزية تستضيف قمة مجموعة السبع في يونيو

04:15 ص الأحد 17 يناير 2021
قرية ساحلية انجليزية تستضيف قمة مجموعة السبع في يونيو

قمة مجموعة السبع _أرشيفية

لندن - (د ب أ):
اختارت الحكومة البريطانية قرية إنجليزية على ساحل كورنوال موقعا لانعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7).

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم السبت إن قمة يونيو ستكون فرصة لتعزيز التعافي من جائحة كوفيد- 19 بوسائل صديقة للبيئة، حسبما أفاد موقع "سي تي بوست" الإخباري.

ومن المقرر أن يستضيف منتجع "كاربس باي" الساحلي التجمع السنوي لقادة مجموعة الدول السبع من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اعتبارا من 11 يونيو، كما تم دعوة أستراليا والهند وكوريا الجنوبية إلى ما سيصبح أول اجتماع وجها لوجه لمجموعة السبع منذ عامين.

قمة مجموعة السبع ساحل كورنوال جائحة كوفيد- 19 بريطانيا

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