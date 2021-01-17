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توقيف مسلح بحوزته تصريح مزيف لحضور حفل تنصيب بايدن

02:02 ص الأحد 17 يناير 2021
توقيف مسلح بحوزته تصريح مزيف لحضور حفل تنصيب بايدن

الشرطة الأمريكية

أوقفت الشرطة الأمريكية في واشنطن رجل مسلّح ومدجّج بالذخيرة في محيط مبنى الكابيتول حيث ستقام الأربعاء مراسم تنصيب جو بايدن.

وذكرت شبكة "سي.ان.ان" الإخبارية أن "ويزلي آلن بيلر" كان موجودا مساء الجمعة عند نقطة تفتيش على مقربة من مبنى الكابيتول، مقر مجلسي النواب والشيوخ، وكان بحوزته اعتماد مزيّف لحضور مراسم التنصيب.

وعثرت الشرطة أيضا معه على مسدس محشو وأكثر من 500 طلقة ذخيرة، وقد تم توقيفه.


وكانت سلطات واشنطن قد حوّلت العاصمة الأمريكية في الأيام الماضية منطقة أمنية وقد نشرت حواجز إسمنتية وأسلاكا شائكة في المنطقة المحيطة بمقر الكونجرس الذي تعرّض في 6 يناير لعملية اقتحام نفّذها مناصرون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتخشى السلطات تجدد الاضطرابات على هامش تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وأن تمتد أي أعمال عنف محتملة في واشنطن إلى مختلف أنحاء البلاد.

الشرطة الأمريكية حفل تنصيب بايدن مبنى الكابيتول

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