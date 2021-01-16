لجان بمجلس النواب الأمريكي تطلق تحقيقًا بشأن اقتحام الكابيتول

واشنطن - (د ب أ)

تحقق عدة لجان من مجلس النواب الأمريكي، في اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، حيث طلبت وثائق اليوم السبت لتحديد جوانب الإخفاق وعلامات التحذير وطرق مكافحة التطرف.

كما تحقق اللجان فيما إذا كانت أجهزة الاستخبارات والشرطة كانت على علم بالتهديدات بالعنف قبل أحداث السادس من يناير، وما إذا كانت المعلومات قد تم تمريرها إلى الأطراف المعنية أو تم حجبها.

كما يحاولون أيضًا تحديد ما إذا كانت أعمال الشغب مرتبطة بتأثير أجنبي أو نشر التضليل المعلوماتي، بحسب ما ذكره أربعة من رؤساء اللجان.

وجاءت طلبات الحصول على المعلومات من اللجنة الدائمة المختارة للاستخبارات بمجلس النواب ولجنة الأمن الداخلي ولجنة القضاء ولجنة الرقابة والإصلاح.

وسعت تلك اللجان للحصول على الوثائق، في رسالة إلى مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" ومكتب الاستخبارات والتحليل التابع لوزارة الأمن الداخلي، والمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية.

وبجانب جمع المعلومات حول التمرد في السادس من يناير، تحقق اللجان أيضا في تهديدات ذات صلة، تتعلق بانتقال السلطة بما في ذلك التنصيب.

وفي 16 من الشهر الجاري، اقتحم حشد غاضب من الموالين للرئيس دونالد ترامب الكونجرس وأوقفوا مؤقتا جلسة مشتركة للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر.