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‏السفارة الأمربكية بليبيا ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية الليبية

10:31 م السبت 16 يناير 2021
‏السفارة الأمربكية بليبيا ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية الليبية

‏السفارة الأمربكية بليبيا

وكالات

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، مساء السبت، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة. ويعكس عملهم المطالب الواضحة للشعب الليبي بأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن.

ودعت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر، جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وتوفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين.

وقالت: "يتعيّن على الشعب الليبي والمجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي".

وأثنت على الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، لقيادتها الاستثنائية والتزامها بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا

‏السفارة الأمربكية بليبيا ليبيا

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