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رئيس تشاد يبحث مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية

09:02 م السبت 16 يناير 2021
رئيس تشاد يبحث مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني العلاقات الثنائية

إدريس ديبي

الخرطوم - (أ ش أ):
بحث الرئيس التشادي إدريس ديبي، في القصر الرئاسي بانجمينا اليوم السبت، مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، بجانب عدد من القضايا السياسية والأمنية بما يدفع ويدعم مصالح البلدين.
وقال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، في تصريح صحفي وزعه مجلس السيادة في الخرطوم، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي أطلع الرئيس ديبي على سير تنفيذ اتفاق السلام المبرم مع حركات الكفاح المسلح.
وأضاف أن اللقاء بحث الأوضاع في افريقيا الوسطى وليبيا، بجانب النزاعات التي تنشأ بين القبائل السودانية المتاخمة للحدود التشادية وكيفية معالجتها.
يذكر أن الوفد الذي رافق عضو مجلس السيادة الانتقالي في زيارته لتشاد، ضم كلا من، وزير الخارجية عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد.

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إدريس ديبي الخرطوم السودان محمد حمدان دقلو

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