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فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف منزل في الألزاس إثر عاصفة ثلجية

07:08 م السبت 16 يناير 2021
فرنسا: انقطاع الكهرباء عن 5 آلاف منزل في الألزاس إثر عاصفة ثلجية

عاصفة ثلجية

باريس - (د ب أ)

تسبب تساقط الثلوج بكثافة في منطقة الألزاس الواقعة شرقي فرنسا، في انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 5000 منزل.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) اليوم السبت نقلاً عن شركة "إينيدي" لتوزيع الكهرباء، أن المنازل في دائرة أوت-رين كانت الأكثر تضررا جراء تساقط الثلوج.

وتواجه العديد من المناطق في فرنسا صعوبات نتيجة تساقط الثلوج داكنة اللون والمحملة بذرات الغبار والسناج وموجة الطقس القارس.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية السكان فى 32 من الدوائر والتقسيمات الإدارية بالأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد بتوخي الحذر.

وتتعرض العاصمة الفرنسية باريس لتساقط الثلوج على نحو كثيف

عاصفة ثلجية انقطاع التيار الكهربائى الأرصاد الجوية الفرنسية الطقس

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