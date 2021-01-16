الشرطة في بريطانيا وفرنسا تمنع أكثر من 60 مهاجرًا من عبور القنال الإنجليزي

دوفر - (د ب أ)

منع رجال الشرطة البريطانية والفرنسية، أكثر من 60 مهاجرا من عبور القنال الإنجليزي، اليوم السبت.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، إن أفراد الشرطة البريطانية اعتقلوا 36 شخصًا، بينما اعتقلت الشرطة الفرنسية 27 شخصًا آخرين.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الهجرة كريس فيليب، إن المعابر التي مروا منها معابر غير قانونية ويجب على المهاجرين أن يتقدموا بطلبات اللجوء في أول دولة آمنة يصلونها.

وأضاف فيليب أن الحكومة ستواصل محاربة "مشكلة الهجرة غير الشرعية وغير المقبولة".

وقال متحدث باسم الوزارة إن السلطات الفرنسية والبريطانية منعت هذا الأسبوع 134 شخصًا من عبور القنال.

ووفقا لإحصاءات وكالة أنباء برس اسوسييشن البريطانية "بي إيه" البريطانية، فقد عبر أكثر من 8400 مهاجر القنال الإنجليزى للوصول إلى المملكة المتحدة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أنه غالبا ما يقوم هؤلاء برحلات بحرية خطرة على متن قوارب مطاطية صغيرة وغير آمنة، ويموت كثيرون منهم بصورة متكررة.