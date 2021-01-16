أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

فلسطين: إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في قلقيلية

06:38 م السبت 16 يناير 2021
فلسطين: إصابة 3 مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق في قلقيلية

قوات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله - (أ ش أ):

أُصيب 3 مواطنين فلسطينيين، اليوم السبت، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين الذين خرجوا تنديدا بالاستيطان في القرية، وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما، مشيرة إلى إصابة 3 مواطنين بالرصاص بينهم مسعف، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات.

وفي سياق آخر، هاجم مستوطنون، اليوم، منازل المواطنين ومساكنهم، في مسافر يطا جنوب الخليل، تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وناشد منسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل فؤاد العمور، الجهات الحقوقية والدولية بالتدخل لوضع حد لممارسات المستوطنين، الذين يحاولون إرغام المواطنين على الرحيل من مساكنهم وأراضيهم، بهدف الاستيلاء لصالح توسيع المستوطنات

هذا المحتوى من

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين حالات اختناق

الخبر التالى:

مسلحون مرتبطون بتنظيم داعش يسيطرون على قاعدة عسكرية جنوب شرق نيجيريا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 154620

    عدد المصابين

  • 121792

    عدد المتعافين

  • 8473

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94052636

    عدد المصابين

  • 67196627

    عدد المتعافين

  • 2012662

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا