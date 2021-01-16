شركة أدوية برازيلية تطلب الاستخدام الطارئ للقاح روسي

برازيليا - (د ب أ)

قدمت شركة الأدوية البرازيلية "أونياو كويميكا" طلبًا مشتركا مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي للاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك في" المضاد لفيروس كورونا في البرازيل، حسبما نقلت صحيفة "فولار إكونوميكو" عن بيان للشركة.

وذكرت الشركة أنه ستتم إتاحة نحو عشرة ملايين جرعة من اللقاح في البرازيل خلال الربع الأول من عام 2021، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وبدأت الشركة بالفعل في إنتاج لقاح "سبوتنيك في" بمصنعها في برازيليا، وفقًا للصحيفة. وسيتم تعبئة اللقاح في وحدة جوارولوس في ولاية ساو باولو.

يشار إلى أن "أونياو كويميكا" لديها اتفاق مع الحكومة الروسية لنقل تكنولوجيا اللقاح.