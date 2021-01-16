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بركان "سيميرو" بإندونيسيا يقذف غازًا ورمادًا

04:42 م السبت 16 يناير 2021
بركان "سيميرو" بإندونيسيا يقذف غازًا ورمادًا

بركان سيميرو

جاكرتا- (د ب أ):

ذكرت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية أن بركان سيميرو، بإقليم جاوة بشرق البلاد، نفث غازا ورمادا وغيرها من المواد البركانية التي نزلت على منحدراته لمسافة 5ر4 كيلومتر اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم الوكالة راديتيا جاتي، إن مستوى الإنذار لسيميرو –أعلى جبل في جزيرة جاوة- مازال درجة واحدة أعلى من المعدل الطبيعي.

وأضاف راديتيا أنه لا توجد تقارير عن خسائر بشرية.

وتابع: "جرى نصح السكان بالبقاء على أهبة الاستعداد تحسبا لكارثة محتملة".

حدث ثوران مماثل أيضا في ديسمبر، ما دفع المئات للفرار.

تقع إندونيسيا على حلقة النار بالمحيط الهادئ وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية وبها نحو 128 جبلا بركانيا نشطا.

بركان سيميرو إندونيسيا الكوارث الإندونيسية جزيرة جاوة

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