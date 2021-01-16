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باكستان تُقر الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا

04:26 م السبت 16 يناير 2021
باكستان تُقر الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا

لقاح أسترازينيكا

إسلام آباد- (د ب أ):

أقرت باكستان، السبت، لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 للاستخدام الطارئ في البلاد التي تعاني من زيادة الإصابات في الموجة الثانية من الجائحة.

وقال وزير الصحة فيصل سلطان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب . أ): "لقاح كوفيد-19 من أسترازينيكا حصل على الموافقة للاستخدام الطارئ.

غير أن الوزير لم يقدم تفاصيل بشأن الكمية والإطار الزمني وآلية شراء اللقاح.

وسوف يكون موظفو الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة مثل السكري ومرض القلب أول من يتلقى اللقاح مجانا.

تتوقع باكستان الحصول على جرعات مجانية من لقاح كورونا من الاتحاد العالمي للقاحات والتحصين لـ20 % من تعدادها السكاني البالغ 220 مليون نسمة.

ووصل عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم السبت إلى 516 ألفا و777 وبلغت الوفيات المرتبطة بالفيروس 10 آلاف 908.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 2432 إصابة جديدة على الأقل و45 وفاة على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية .

لقاح أسترازينيكا باكستان الموجة الثانية لكورونا

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