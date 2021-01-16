العاهل الأردني وولي عهد أبوظبي يبحثان القضايا العربية والإقليمية
أبوظبي- (د ب أ):
بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، في أبوظبي، السبت، القضايا العربية والإقليمية.
وقال بن زايد في تغريدة عبر توتير: "سعدت بلقاء الملك عبدالله الثاني في أبوظبي، وشائج عميقة من الأخوة وعلاقات راسخة تجمع بين بلدينا، حريصون على تعزيزها في مختلف المجالات لمصلحة شعبينا".
وأضاف: "مستمرون في التشاور حول القضايا العربية والإقليمية في إطار من التفاهم والتعاون بما يخدم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".
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