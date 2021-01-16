أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

اليمن: القوات المشتركة تُحبِط هجومًا كبيرًا للحوثيين في الدريهمي

03:47 م السبت 16 يناير 2021
اليمن: القوات المشتركة تُحبِط هجومًا كبيرًا للحوثيين في الدريهمي

اليمن

صنعاء- أ ش أ:

تمكنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني من كسر أكبر هجوم للميليشيات الحوثية، السبت، في مديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، وكبدتها خسائر فادحة.

وأفاد مصدر عسكري - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - بأن القوات المشتركة المرابطة في الخطوط الأمامية تصدت لهجوم كبير نفذته ميليشيات الحوثي باتجاه مواقعها في الدريهمي.

وأضاف المصدر أن الميليشيات الحوثية تكبدت خسائر بشرية كبيرة تمثلت بمصرع العشرات من عناصرها مازالت جثثهم مرمية في خطوط النار، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة مقطع فيديو يوثق جانبا من المعارك التي خاضها جنود القوات المشتركة ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وتزايدت مؤخرًا وتيرة الهجمات الحوثية في مناطق متفرقة من الحديدة في تصعيد خطير للميليشيات قد يؤدي إلى إفشال الهدنة الأممية المتمثلة باتفاق ستوكهولم.

هذا المحتوى من

Asha
اليمن قوات اليمن الحوثيين الميليشيات الحوثية

الخبر التالى:

إيران تستخدم صواريخ بعيدة المدى يمكنها ضرب أهداف متحركة في مناورة عسكرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 154620

    عدد المصابين

  • 121792

    عدد المتعافين

  • 8473

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94052636

    عدد المصابين

  • 67196627

    عدد المتعافين

  • 2012662

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا