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الهند: ارتفاع إصابات السلالة الجديدة من كورونا إلى 116 حالة

03:28 م السبت 16 يناير 2021
الهند: ارتفاع إصابات السلالة الجديدة من كورونا إلى 116 حالة

فيروس كورونا في الهند

نيودلهي- أ ش أ:

أعلنت وزارة الصحة الهندية ارتفاع عدد الأشخاص الذين أثبتت اختباراتهم الطبية نتائج إيجابية للسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد إلى 116 شخصًا.

وذكرت أن جميع الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة - التي أُبلغ عنها لأول مرة في بريطانيا- تم عزلهم داخل غرفة واحدة بمرافق الرعاية الصحية التي خصصتها حكومات الولايات المعنية، وفقا لقناة "إن دي تي في" الهندية، السبت.

وأضافت الوزارة أنه تم إخضاع الأشخاص الذين اتصلوا عن قرب بالمصابين لحجر صحي، كما أنه تم بدء تتبع شامل لمسافريهم وأفراد أسرهم وغيرهم.

وأكدت أن الوضع تحت مراقبة دقيقة وأنه يتم تقديم مشورة منتظمة للولايات الهندية لتعزيز مراقبة العينات واحتوائها وإجراء اختبارات عليها وإرسالها إلى مختبرات.

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