بعد المصالحة.. وزير الخارجية السعودي: إعادة فتح سفارتنا بالدوحة قريبًا

الرياض - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، ضرورة التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، معلنا إعادة افتتاح سفارة الرياض في الدوحة قريبًا.

وقال بن فرحان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي بالرياض: "نواصل التنسيق مع الأردن بشؤون المنطقة والعلاقات الثنائية"، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره الأردني "الوضع في لبنان واليمن والتدخلات الإيرانية في المنطقة".

وردا على سؤال بشأن عودة فتح سفارة الرياض في الدوحة قال الوزير السعودي: "ستُستعاد كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر".

وأضاف: "ستُفتح سفارتنا بالدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام"، مشيرا إلى أن "بيان العلا سينعكس إيجابا على دور مجلس التعاون الخليجي".

بدوره، قال وزير الخارجية الأردني: "متفقون مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات" ، مشيرا إلى "أننا نعمل على تطوير العلاقة مع مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصاديا".

وأضاف أن "العلاقة مع السعودية تاريخية واستراتيجية"، مثمّناً "دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية".

وتابع: "نريد سلاماً عادلاً وشاملاً للقضية الفلسطينية.. السعودية والأردن متمسكان بدولة فلسطينية وفق حدود 1967"، موضحا أن "السلام خيار استراتيجي عربي".

وأعرب عن التطلع "للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة" ، معلنا "رفض الأردن للتدخلات في شؤون المنطقة بغض النظر عن مصدرها".

وأدان الصفدي "محاولات الحوثيين للاعتداء على السعودية"، مؤكدا "رفض الأردن لتدخل إيران في المنطقة".