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إغلاق 9 مساجد في فرنسا حتى الآن بسبب "معايير السلامة"

12:29 م السبت 16 يناير 2021
إغلاق 9 مساجد في فرنسا حتى الآن بسبب "معايير السلامة"

فرنسا

باريس- (بي بي سي):

أغلقت فرنسا، بحسب ما قاله وزير الداخلية، 9 مساجد معظمها في باريس، وهي من بين 18 دار عبادة كانت تحت المراقبة.

وعزت السلطات قرار الإغلاق إلى أسباب إدارية، منها عدم مطابقتها معايير السلامة. وتوجد أغلب هذه المؤسسات في باريس.

ونفذت في الأسابيع الأخيرة 34 عملية مراقبة لدور عبادة إسلامية.

ومن المقرر أن يناقش النواب في بداية الأسبوع المقبل مشروع قانون "تعزيز احترام مبادئ الجمهورية"، الذي يسمى أيضا قانون مناهضة الانفصالية، قبل عرضه في جلسة عامة اعتبارا من الأول من فبراير.

واجتمع وزير الداخلية صباح السبت مع مسؤولين من التيارات الثلاثة الأساسية ضمن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية في محاولة لتهدئة الانقسام بينهم حول مشروع إصلاح الإسلام في فرنسا.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أطلقت في منتصف نوفمبر مشروعا لإصلاح المؤسسات الإسلامية لضمان وجود خطاب إسلامي متوافق مع القيم الجمهورية في ظل تصاعد الخطابات المتطرفة.

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فرنسا اغلاق مساجد باريس

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