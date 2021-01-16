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تقارير: ترامب سيغادر واشنطن قبل حفل تنصيب بايدن

11:44 ص السبت 16 يناير 2021
تقارير: ترامب سيغادر واشنطن قبل حفل تنصيب بايدن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن- أ ش أ:

أفادت تقارير صحفية بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، سوف يغادر واشنطن صباح يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بادين الأربعاء القادم، لبدء حياة ما بعد انتهاء مدته الرئاسية في ولاية فلوريدا.

وذكر موقع "يو إس نيوز" الإخباري الأمريكي أن ترامب يرفض الالتزام بالتقاليد والمشاركة في احتفالية انتقال السلطة، فبدلا من ذلك سوف يقيم ترامب حفل مغادرة خاص به بقاعدة "أندروز" الجوية العسكرية المشتركة الأمريكية في ولاية ميرلاند الأمريكية.

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دونالد ترامب حفل تنصيب بايدن جو بادين

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