أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

اليابان: نسعى للحصول على لقاح "فايزر" في منتصف فبراير المقبل

10:40 ص السبت 16 يناير 2021
اليابان: نسعى للحصول على لقاح "فايزر" في منتصف فبراير المقبل

لقاح فايزر

طوكيو- أ ش أ:

أعرب وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، عن أمله في أن تتم الموافقة على حصول بلاده على لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لفيروس كورونا في منتصف فبراير المقبل، وذلك في إطار عملية متسارعة خاصة بالحصول على لقاح الفيروس.

وأضاف تامورا في مقابلة أجراها في طوكيو، ونقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، السبت: "نحن بحاجة للقيام بذلك في أسرع وقت ممكن.. إذا سارت الأمور على ما يرام، أود أن أرى موافقة حصول التطعيم في منتصف فبراير تقريبا".

تأتي تصريحات تامورا عقب تأكيد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على أن الحكومة تستعد لبدء برنامج التطعيم في أواخر فبراير المقبل، وأن الحكومات المحلية في اليابان تستعد لإقامة مراكز التطعيم.

ومن المقرر أن تبدأ اليابان عملية التطعيم بعد حوالي شهرين من بعض الدول الغربية بسبب مطالبتها بإجراء تجارب إضافية على اليابانيين.

هذا المحتوى من

لقاح فايزر اليابان وزير الصحة الياباني فيروس كورونا

الخبر التالى:

حزب الله اللبناني ينتقد فرض عقوبات أوروبية على المقداد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 153741

    عدد المصابين

  • 121072

    عدد المتعافين

  • 8421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 93458756

    عدد المصابين

  • 66754535

    عدد المتعافين

  • 2000453

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح وأمطار 3 أيام.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 72 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا