اليابان: نسعى للحصول على لقاح "فايزر" في منتصف فبراير المقبل
طوكيو- أ ش أ:
أعرب وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا، عن أمله في أن تتم الموافقة على حصول بلاده على لقاح شركة "فايزر" الأمريكية المضاد لفيروس كورونا في منتصف فبراير المقبل، وذلك في إطار عملية متسارعة خاصة بالحصول على لقاح الفيروس.
وأضاف تامورا في مقابلة أجراها في طوكيو، ونقلتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكتروني، السبت: "نحن بحاجة للقيام بذلك في أسرع وقت ممكن.. إذا سارت الأمور على ما يرام، أود أن أرى موافقة حصول التطعيم في منتصف فبراير تقريبا".
تأتي تصريحات تامورا عقب تأكيد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على أن الحكومة تستعد لبدء برنامج التطعيم في أواخر فبراير المقبل، وأن الحكومات المحلية في اليابان تستعد لإقامة مراكز التطعيم.
ومن المقرر أن تبدأ اليابان عملية التطعيم بعد حوالي شهرين من بعض الدول الغربية بسبب مطالبتها بإجراء تجارب إضافية على اليابانيين.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:حزب الله اللبناني ينتقد فرض عقوبات أوروبية على المقداد
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
153741
عدد المصابين
-
121072
عدد المتعافين
-
8421
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
93458756
عدد المصابين
-
66754535
عدد المتعافين
-
2000453
عدد الوفيات
إعلان