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ترامب يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق العسكري

10:36 ص السبت 16 يناير 2021
ترامب يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق العسكري

دونالد ترامب

واشنطن- أ ش أ:

منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملك المغرب محمد السادس، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، السبت، "لأكثر من عقدين، طور الملك محمد السادس من العلاقات العميقة والطويلة الأمد بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في كل المجالات"، مشيرا إلى قرار الملك بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وتسلمت السفيرة المغربية في واشنطن، لالة جمالة العلوي، الوسام في احتفال خاص.

ويُعتبر وسام الاستحقاق من أرفع الأوسمة التي يمنحها الرئيس الأمريكي، وغالبا ما يمنح لقادة الدول الأجنبية.

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