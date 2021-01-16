ترامب يمنح العاهل المغربي وسام الاستحقاق العسكري
واشنطن- أ ش أ:
منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملك المغرب محمد السادس، وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، حسبما أعلن البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، السبت، "لأكثر من عقدين، طور الملك محمد السادس من العلاقات العميقة والطويلة الأمد بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في كل المجالات"، مشيرا إلى قرار الملك بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتسلمت السفيرة المغربية في واشنطن، لالة جمالة العلوي، الوسام في احتفال خاص.
ويُعتبر وسام الاستحقاق من أرفع الأوسمة التي يمنحها الرئيس الأمريكي، وغالبا ما يمنح لقادة الدول الأجنبية.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:اندلاع حريق في فندق بتنزانيا أغلب نزلائه سياح روس
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
153741
عدد المصابين
-
121072
عدد المتعافين
-
8421
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
93458756
عدد المصابين
-
66754535
عدد المتعافين
-
2000453
عدد الوفيات
إعلان