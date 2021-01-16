ترامب سيغادر واشنطن قبل ساعات من تنصيب بايدن

واشنطن- (أ ف ب):

سيغادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب واشنطن فجر الأربعاء قبل ساعات من تنصيب خلفه الديموقراطي جو بايدن، الذي لم يهنئه بالفوز بعد.

ومن الواضح أن ترامب لا يرغب في مغادرة العاصمة الفدرالية الأمريكية بصفة رئيس سابق، لذلك سيتوجه قبل انتهاء ولايته إلى فلوريدا ومقره الفاخر في مارالاجو حيث ينوي الاستقرار.

وبعد مغادرته مقر الرئاسة على متن مروحية ستقلع من حدائق البيت الأبيض، سيتوجه رجل الأعمال السابق من قاعدة أندروز العسكرية (ميريلاند) إلى مارالاغو في رحلته الأخيرة على متن طائرة الرئاسة.

وفي مدينة واشنطن التي تغيرت ملامحها ووأصبحت أشبه بمعسكر محصن بعد أعمال العنف التي شهدها مقر الكونجرس (الكابيتول)، تتواصل الاستعدادات امراسم أداء بايدن اليمين. وسيصبح الديموقراطي الرئيس السادس والأربعين في تاريخ الولايات المتحدة.

ويواصل فريق بايدن يوميا متابعة التفاصيل بدقة. وستؤدي ليدي جاجا التي يصفها بايدن بأنها "صديقة عظيمة" النشيد الوطني الأمريكي. لكنّ الحفل سيكون مختلفا هذا العام، ذلك انه سيتم إغلاق موقع "ناشونال مول" الساحة الضخمة امام مبنى الكونجرس أمام الجمهور.

ولن يسمح سوى للأشخاص المعتمدين رسميا بدخول المنطقة التي يتجمّع فيها تقليديا أنصار الرئيس المنتخب بمئات الآلاف.

ومنذ الهجوم الذي شنه على "الكابيتول" أنصار لترامب في السادس من يناير، وُضعت واشنطن تحت المراقبة المشددة، وباتت الشرطة تطوقها مدعومة بآلاف الجنود.

ودعا فريق بايدن ورئيسة بلدية واشنطن مورييل باوزر، الشعب الأمريكي إلى تجنب التوجه الى وسط واشنطن ومتابعة حفل التنصيب عبر الإنترنت أو على شاشات التلفزيون.

البيت الابيض يخلو من المسؤولين

في تناقض صارخ مع ترامب المحروم من حسابه على تويتر ويعيش منعزلا في البيت الأبيض، يبدو نائب الرئيس مايك بنس كل يوم وكأنه هو من يتولى القيادة.

وقال مصدر مطلع لوكالة فرانس برس الجمعة، إن بنس اتصل هاتفيا بنائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس وهنأها. وكان ذلك أول اتصال بينهما منذ المناظرة التي تواجها فيها في الخريف في اوج الحملة الانتخابية.

كما يعتزم بنس المشاركة في حفل التنصيب، الى جانب الرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون.

وبعد الاحتفال، سيتوجه بايدن إلى مقبرة أرلينغتون الوطنية لوضع إكليل من الورود على قبر الجندي المجهول والدعوة إلى الوحدة.

وترامب هو أول رئيس منذ 150 عاما يقاطع حفل تنصيب خلفه.

وبعد رفضه لأكثر من شهرين الاقرار بالهزيمة في انتخابات الثالث من نوفمبر، انتهى به الأمر إلى اطلاق وعد بتأمين انتقال سلس للسلطة، لكنه لم يهنئ بايدن.

وبعد أسبوع من أعمال العنف في مبنى الكونجرس، ما زال ترامب يواجه انتقادات من أعضاء حكومته وبينهم وزير الصحة أليكس عازر الذي أكد في رسالة نشرها على حسابه على موقع تويتر الجمعة، أنه سيسلم منصبه في 20 يناير، مستنكرا "الإجراءات والخطابات التي تلت الانتخابات".

من جهة أخرى، تخلو قاعات البيت الأبيض بسرعة كبير إذ غادر في الواقع عدد من المستشارين المبنى حاملين وثائقهم والهدايا التذكارية.

وأزيلت صور ترامب خلال رحلاته في الولايات المتحدة أو حول العالم التي كانت معلقة على جدران الجناح الغربي الشهير. وعلى الجدران الفارغة الكبيرة، لم يتبق سوى عدد قليل من اللوحات، في انتظار صور بايدن.