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السودان: لن نسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

10:22 ص السبت 16 يناير 2021
السودان: لن نسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

محمد الفكي سليمان

الخرطوم- أ ش أ:

أكد، المتحدث الرسمي باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان أن السودان لن يسمح لإثيوبيا بفرض سياسة الأمر الواقع فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وقال الفكي سليمان، في مؤتمر صحفي، مساء أمس الجمعة، بخصوص التطورات على الحدود الإثيوبية – السودانية، ردا على سؤال حول وضع مفاوضات سد النهضة، إن إثيوبيا تمضي في سياسات فرض الأمر الواقع، حيث قامت بالملء الأول بلا مشاورات، وتتجه إلى الملء الثاني بلا اتفاق، وهو أمر رأينا فيه واضح.

وأضاف أن السودان اتخذ مواقف شديدة الصرامة، ليس فقط في موضوع الملء، ولكن أيضا الإدارة المشتركة، بسبب تأثير سد النهضة، على سد الرصيرص السوداني، وقال "موقفنا أن هذا الأمر لن يتكرر مرة أخرى، لأن سياسة فرض الأمر الواقع، لن تسير ولن نسمح بها".

هذا المحتوى من

Asha
محمد الفكي سليمان سد النهضة السودان إثيوبيا

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