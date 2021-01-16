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تويتر تُجمّد حسابات متمردين سابقين بجبهة "فارك" الكولومبية

10:20 ص السبت 16 يناير 2021
تويتر تُجمّد حسابات متمردين سابقين بجبهة "فارك" الكولومبية

تويتر

ريودي جانيرو- (د ب ا):

جمدت شركة تويتر حسابات عدد من القادة السابقين لجبهة القوات المسلحة الثورية (فارك) فى كولومبيا، التى حلت نفسها .

وشملت قائمة المحظور حساباتهم، إيفان ماركيز، وجيسوس سانتريتش، وسيجوندا ماركويتاليا، وذلك بسبب انتهاكهم قواعد المنصة.

وحثت الشرطة الكولومبية على تجميد هذه الحسابات يوم الخميس، قائلة إنه ربما يتم استخدامها في التحريض على الإرهاب.

وكان ماركيز رفع مقطع فيديو على حسابه على تويتر ممسكا ببندقية مع رجال مسلحين، وهو ما انتقدته حكومة الرئيس إيفان دوكى في كولومبيا بشدة.

تويتر جبهة فارك الكولومبية القوات المسلحة الثورية كولومبيا

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