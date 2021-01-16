الهند تطلق أكبر حملة تطعيم ضد كورونا

نيودلهي- (د ب أ):

أطلقت الهند اليوم السبت مايتوقع أن يكون أكبر حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في العالم.

وأصبح موظف صحة في مستشفى حكومي في دلهى أول شخص يتلقى جرعة لقاح كورونا في الهند البالغ عدد سكانها 3ر1 مليار نسمة.

وتعتزم الحكومة الهندية تطعيم 300 مليون شخص، ما يعادل عدد سكان الولايات المتحدة، بحلول يوليو المقبل.

وقال ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، في كلمة متلفزة بمناسبةإطلاق الحملة:"تطلق الهند اليوم أكبر برنامج تطعيم ضد كورونا".

وأضاف مودى :"لاتوجد دولة أطلقت حملة تطعيم بهذا الحجم في التاريخ"

وفي إطار الحملة، سيتم تطعيم نحو 30 مليون موظف صحى ومن العاملين في الخطوط الأمامية، يليهم 270 مليون من الأشخاص العاديين ممن تجاوزوا سن 50 عاما، أو الأكثر عرضة للخطر.

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