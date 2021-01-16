أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

هزة ارتدادية بقوة 5 درجات في أعقاب زلزال اندونيسيا

06:47 ص السبت 16 يناير 2021
هزة ارتدادية بقوة 5 درجات في أعقاب زلزال اندونيسيا

أرشيفية

جاكرتا- (د ب أ):
ضربت هزة ارتدادية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت إقليما إندونيسيا قتل فيه 42 شخصًا على الأقل وأصيب أكثر من 600 آخرين في زلزال ضحل.

وتسبب الزلزال الذي وقع أمس الجمعة في إقليم سولاويسي الغربية بإندونيسيا في سقوط عشرات المنازل ومحاصرة الناس تحت أنقاض منازلهم.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث "لم ترد تقارير عن وقوع مزيد من الأضرار بعد الهزة الارتدادية التي وقت الساعة 0632 صباحا (2332 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة)".

وتابع "من المتوقع حدوث هزات ارتدادية أخرى لذلك ننصح السكان بالتزام الهدوء واليقظة".

وقالت الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ إن إمدادات الإغاثة وأفراد البحث يتدفقون على بلدتي ماموجو وماجين الأشد تضررا من زلزال الجمعة.​

هزة ارتدادية اندونيسيا زلزال

الخبر التالى:

الصين تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 153741

    عدد المصابين

  • 121072

    عدد المتعافين

  • 8421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 93458756

    عدد المصابين

  • 66754535

    عدد المتعافين

  • 2000453

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض كبير.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا