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واشنطن توسع عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني

06:18 ص السبت 16 يناير 2021
واشنطن توسع عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني

مايك بومبيو

واشنطن- (أ ش أ):
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده وسعت من عقوباتها على قطاع المعادن الإيراني المرتبط بأنشطة طهران العسكرية والنووية.

وأوضح بومبيو- في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم- أن واشنطن فرضت عقوبات على 15 معدنا تستخدم في القطاعات العسكرية الإيرانية خاصة البالستية والنووية، ومعظم هذه المعادن من مشتقات الألومونيوم والزركونيوم.

وأشار إلى أن كل من ينقل هذه المعادن إلى إيران سوف يكون عرضة للعقوبات الأمريكية، مؤكدا أهمية أن يحافظ المجتمع الدولي على العقوبات المرتبطة بمصانع الحرس الثوري المتورطة في صناعات مرتبطة باليورانيوم.

وكانت واشنطن وسعت من عقوباتها على إيران بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع طهران عام 2018؛ بسبب أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
كما فرضت واشنطن، الأسبوع الماضي، عقوبات على مؤسستين إيرانيتين تابعتين للمرشد علي خامنئي.​

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Asha
مايك بومبيو واشنطن قطاع المعادن الإيراني

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