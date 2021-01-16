لليوم الرابع.. البرازيل تسجل أكثر من ألف وفاة بكورونا
برازيليا- (أ ش أ):
سجلت وزارة الصحة البرازيلية 1038 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبقى معدل الوفيات اليومي فوق ألف حالة لليوم الرابع على التوالي.
وذكرت الوزارة- في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن حصيلة ضحايا كورونا في البرازيل منذ بدء الوباء وصلت إلى 208 آلاف و133 حالة.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 66 ألفا و47 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 8 ملايين و390 ألفا و341 حالة.
يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني في الوفيات بعد الولايات المتحدة.
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