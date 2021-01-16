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نواب "الكتلة الديمقراطية" بتونس يعلقون الاعتصام بعد بيان الغنوشي

12:15 ص السبت 16 يناير 2021
نواب "الكتلة الديمقراطية" بتونس يعلقون الاعتصام بعد بيان الغنوشي

البرلمان التونسي

تونس - (د ب أ):
أعلن نواب الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي مساء اليوم الجمعة تعليق الاعتصام بعد صدور بيان رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الغنوشي عن إدانته للعنف الذي استهدف نوابا خلال جلسة صاخبة للجنة برلمانية قبل شهر ما دفع المتضررين إلى الدخول في اعتصام مفتوح.
وهذه الادانة الرسمية الأولى التي تصدر عن رئيس البرلمان في بيان حمل توقيعه تجاه أعمال العنف التي تسبب في حالة من الفوضى.
وأعرب الغنوشي في البيان عن "إدانته بشدة العنف المادي الذي صدر عن بعض نواب كتلة ائتلاف الكرامة".
وقال الغنوشي إنه "يعتبر ما مارسوه سابقة خطيرة يجب أن لا تتكرر".
ودخل منذ السابع من ديسمبر الماضي أربعة نواب من الكتلة الديمقراطية في اعتصام مفتوح في بهو البرلمان للاحتجاج ضد أعمال عنف صدرت عن نواب "ائتلاف الكرامة" المحسوب على اليمين الديني.

البرلمان التونسي تونس راشد الغنوشي

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