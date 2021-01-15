بايدن: نتوقع شتاء صعبا بسبب تفشي كورونا وتوزيع اللقاح أولوية

وكالات:

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستشهد "شتاء صعبا" نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن إدارته ستتيح تقديم اللقاح لعدد أكبر من الأمريكيين عبر توفير مراكز لتقديم الجرعات وحشد مزيد من الطواقم الطبية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن "الحرس الوطني سيكون له دور في توزيع اللقاحات، وسنشارك الصيدليات في عملية تطعيم الأمريكيين".

وتابع أنه "في الشهر الأول من ولايتي سيكون هناك 100 مركز لمنح اللقاحات لمئات الأمريكيين، ونتوقع شتاء صعبا نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا".

وأكد بايدن أن "اللقاح سيصبح متاحا وسيصل للأشخاص الذين يحتاجونه، والسياسات التي سنتبعها ستستغرق وقتا حتى تؤتي ثمارها عندما يتعلق الأمر بأعداد الإصابات بفيروس كورونا".

وكان بايدن، أعلن مساء الخميس، عن خطة لمواجهة أزمة فيروس كورونا من مرحلتين هما الإغاثة والتعافي لإنقاذ اقتصاد الولايات المتحدة المتعثر.

وقال بايدن في كلمة من مقر إقامته في ويلمنجتون بيدلاوير إن على الأمريكيين مواجهة الأزمة متحدين متعهداً بتقديم لقاح فيروس كورونا لمئة مليون أمريكي خلال أول مئة يوم لإدارته في البيت الأبيض.

وأضاف بايدن أن خطة مواجهة فيروس كورونا تشمل العمل على رفع الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة إلى 15 دولارا في الساعة، إضافة إلى حزمة مساعدات أخرى تشمل دفعات نقدية وإعانات بطالة وسكن وغذاء.