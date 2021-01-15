نائب ترامب يهنئ كامالا هاريس بفوزها في الانتخابات الأمريكية

وكالات:

هنأ مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، في اتصال هاتفي، كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب جو بايدن، بفوزها في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أكد أنه لن يحضر تنصيب بايدن برئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير.

وتصاعد التوتر في الولايات المتحدة مؤخرا، بعد أعمال شغب قام بها أنصار ترامب في مبنى الكونجرس الأمريكي.

ويعتبر مدعون أمريكيون أن أنصار الرئيس دونالد ترامب كانوا يسعون إلى "القبض على مسؤولين واغتيالهم" أثناء الهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن الأسبوع الماضي، وفق ما جاء في وثائق قضائية.

ويطلب ملف قدّمته وزارة العدل إلى محكمة أن تبقي قيد الحجز جايكوب تشانسلي وهو من أتباع الحركة التي تتبنى نظرية المؤامرة "كيو أنون" التُقطت له صورة وهو عاري الصدر بزي شامان (مشعوذ في الطقوس الشامانية) وعلى رأسه قرنان أثناء أعمال الشغب في مكتب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وكتب المدعون بشأن الهجوم الذي وقع في السادس من يناير، "أدلة دامغة من بينها أقوال تشانسلي وأفعاله في الكابيتول، تُظهر أن هدف مثيري الشغب في الكابيتول كان القبض على مسؤولين من الإدارة الأمريكية واغتيالهم".

وقالوا إن تشانسلي البالغ 33 عاماً ترك رسالة موجهة إلى بنس على منصة مجلس الشيوخ حيث وقف نائب الرئيس قبل بضع دقائق، كتب فيها: "الأمر ليس سوى مسألة وقت، العدالة قادمة".