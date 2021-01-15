لبنان: 6154 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا

بيروت - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة عن تسجيل 6154 إصابة جديدة ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 243286.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 44 حالة وفاة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1825.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوعين المنصرمين، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، وبلوغ القدرة الاستيعابية لقسم "كورونا" في بعض المستشفيات حدها الأقصى.