أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

لبنان: 6154 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا

08:56 م الجمعة 15 يناير 2021
لبنان: 6154 إصابة و44 وفاة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا في لبنان

بيروت - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الجمعة عن تسجيل 6154 إصابة جديدة ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 243286.
وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 44 حالة وفاة جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 1825.
يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا سجل ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوعين المنصرمين، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، وبلوغ القدرة الاستيعابية لقسم "كورونا" في بعض المستشفيات حدها الأقصى.

فيروس كورونا لبنان بيروت وزارة الصحة في لبنان

الخبر التالى:

البنتاجون: خفض القوات الأمريكية إلى 2500 فرد في العراق وأفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 153741

    عدد المصابين

  • 121072

    عدد المتعافين

  • 8421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 93458756

    عدد المصابين

  • 66754535

    عدد المتعافين

  • 2000453

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"لا نريد الحرب".. السودان يطالب إثيوبيا بالانسحاب من منطقتين حدوديتين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا