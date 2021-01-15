استطلاع: انهيار شعبية ترامب بعد الهجوم على مبنى الكابيتول
واشنطن - (د ب أ):
أشار استطلاع أمريكي للرأي أعده معهد بيو تراجع تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستوى قياسي قبل مدة يسيرة من تركه منصب الرئاسة.
وقال المعهد اليوم الجمعة إنه بعد اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول أعطى ما لا يزيد عن 29% فقط ممن شملهم الاستطلاع أصواتهم لإدارة ترامب.
وفي المقابل رفض 68% من المشاركين الطريقة التي يؤدي بها الرئيس وظيفته.
وقال 68% آخرون إنهم لا يريدون أن يقوم ترامب بأي دور مهم في السياسة الأمريكية خلال السنوات المقبلة.
في المقابل تلقى الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيؤدي اليمين الدستورية يوم الأربعاء المقبل في هذا الاستطلاع إشارات إيجابية في الغالب على سلوكه منذ الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر الماضي:
فقد وصفه 64 % من المشاركين بأن سلوكه جيد أو ممتاز، بينما لم يصف سلوك ترامب بهذا الوصف إلا 23 %.
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