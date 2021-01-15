شركة فايزر تتوقع حدوث تأخيرات في تسليم لقاحات الاتحاد الأوروبي

بروكسل / لشبونة - (د ب أ):

أعلنت شركة فايزر الأمريكية للصناعات الدوائية اليوم الجمعة أنها تتوقع تأخيرات في تسليم لقاحات كوفيد – 19 الذى يسببه فيروس كورونا المستجد في الأسابيع المقبلة ، ما يؤثر على إرسال الجرعات عبر دول الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يناير أو بداية فبراير.

ومع ذلك ، وفى أعقاب نشر تقارير عن التأخيرات فى تسليم اللقاحات ، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن شركة فايزر أكدت لها أن تسليم لقاح كوفيد – 19 المتوقع في الربع الأول من العام الحالى سيتم إرساله في الموعد المحدد.

وأضافت فى تصريحات للصحفيين في لشبونة "تلقيت مثل الكثير منكم أخبارًا تفيد بأن شركة فايزر أعلنت عن تأخيرات". ...اتصلت على الفور بالرئيس التنفيذي لشركة فايزر وأوضح أن هناك تأخيرًا في الإنتاج في الأسابيع المقبلة .... لكنه طمأنني بأن جميع الجرعات المضمونة من الربع الأول سيتم تسليمها في الربع الأول... وهو يتابع تلك القضية بصورة شخصية " .

وقال متحدث باسم شركة فايزر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التأخير في تسليم اللقاح ، الذي تم تطويره مع الشريك الألمانى / شركة / بيونتيك ، يرجع إلى إجراء تعديلات إنشائية في مصنعها في بورس فى بلجيكا ، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية في وقت لاحق.