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الخرطوم: الفشقة سودانية وليست أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا

07:28 م الجمعة 15 يناير 2021
الخرطوم: الفشقة سودانية وليست أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا

محمد الفكي سليمان

وكالات:
أكد عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، أن منطقة الفشقة ليست أرضا متنازعا عليها مع إثيوبيا لأنها سودانية باعتراف العالم كله.
وأوضح عضو السيادة السوداني، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، أن الإثيوبيين تواجدوا في 17 موقعا داخل السودان خلال الأعوام الماضية.
قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، الثلاثاء، إن أديس أبابا تبنت التهدئة في الخلاف مع السودان "لكن يجب ألا يعتبر صمتنا خوفا".
وكان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية اتهم السودان بالتوغل في الأراضي الإثيوبية، قائلا: "الجيش السوداني استغل انشغال إثيوبيا بأزمة إقليم تيجراي، وتوغل في أراضينا".
وقال المتحدث إن بلاده متمسكة بالحوار مع السودان وتسعى لعدم تضخيم موضوع الحدود بين البلدين وجعله قضية إقليمية.
وكانت العلاقات بين أديس أبابا والخرطوم قد تدهورت في الأسابيع الأخيرة، مع ورود أنباء عن اشتباكات على الحدود بينهما، على هامش عملية عسكرية إثيوبية في منطقة تيغراي المتاخمة للسودان.

محمد الفكي سليمان السودان إثيوبيا الخرطوم

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