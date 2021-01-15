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رئيس "صحة النواب": أعراض كورونا واحدة للأطفال والكبار

07:26 م الجمعة 15 يناير 2021
رئيس "صحة النواب": أعراض كورونا واحدة للأطفال والكبار

الدكتور أشرف حاتم

(مصراوي):

قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الحكومة المصرية في طريقها للحصول على عدة أنواع من لقاحات كورونا، بداية من "أكسفورد" البريطاني و"فايزر" الأمريكي و"سينوفارم" الصيني وأخيرًا "سبوتنيك في" الروسي.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أن الـ30 مليون جرعة التي تعاقدت عليها الحكومة من المتوقع توافرها خلال مارس أو أبريل المقبلين، ستكون للمواطنين العاديين ممن يرغبون في التطعيم.

وأشار حاتم، إلى أن أعراض كورونا لدى الأطفال تماثل الأعراض لدى الكبار، لكنها أقل حدة، موضحًا أن بروتوكولات علاج كورونا لدى الأطفال تختلف عن الكبار، إذ أن هناك بعض الأدوية يحظر استخدامها لدى الأطفال، مع الاعتماد على أدوية الشرب.

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