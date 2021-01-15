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اليمن يدين إطلاق المليشيات الحوثية 3 طائرات "مفخخة" باتجاه السعودية

07:01 م الجمعة 15 يناير 2021
اليمن يدين إطلاق المليشيات الحوثية 3 طائرات "مفخخة" باتجاه السعودية

المليشيات الحوثية

عدن - (أ ش أ):

دان اليمن بشدة إطلاق المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، 3 طائرات مسيرة بدون طيار (مفخخة) من محافظة الحديدة باتجاه السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) وقوف اليمن حكومة وشعبا مع الأشقاء في السعودية ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها، وتأيدها كافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في حماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكافة أشكاله والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها والمنطقة.

وأضافت أن هذا الهجوم الإرهابي يأتي بعد يوم واحد من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن؛ ليثبت للعالم تحدي هذه الجماعة الإرهابية للمجتمع الدولي في استمرار عملياتها الإرهابية وإخلالها بأمن واستقرار المنطقة.

هذا المحتوى من

المليشيات الحوثية السعودية الإرهاب إيران اليمن

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