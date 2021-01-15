الجيش اللبناني بصدد توزيع 400 ألف ليرة كمساعدة للعائلات الأكثر احتياجا

بيروت - ( د ب أ ):

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الجمعة أن الجيش اللبناني سيبدأ بتوزيع مبلغ 400 ألف ليرة كمساعدة للعائلات الأكثر احتياجا.

وأكد دياب في تصريح له، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء "أن الجيش سيبدأ بتوزيع مبلغ الـ 400 ألف ليرة على عدد لا يقل عن ربع مليون عائلة، أي زهاء مليون ونصف مليون شخص".

وأضاف أن الأمر "يتطلب مدة شهر لأنه يشمل كل المناطق اللبنانية، المبلغ لن يحل المشاكل الاقتصادية، بل هو نوع من التسهيل للوضع الصعب للعائلات الأكثر حاجة".

وعن انتشار وباء " كورونا" قال دياب "علينا التحلي بالصبر كي تمر المرحلة بأقل عدد ممكن من الإصابات".

وأشار إلى أن وزير الصحة حمد حسن أبلغه "أن أسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة والحكومية زادت من عددها للأسرة لاستقبال المزيد من المرضى"، مضيفاً " علينا التكاتف لمواكبة المرحلة الصعبة".

ومن جهة ثانية قطع عدد من المواطنين الطريق الرئيسي عند مستديرة النور في مدينة طرابلس شمال لبنان، احتجاجاً على إعلان حال الطوارئ الصحية ومنعهم من ممارسة أعمالهم اليومية خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.

وطالب المحتجون بتأمين الحاجات الضرورية اليومية للعائلات المحتاجة.

ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، وضعت أكثر من نصف اللبنانيين عند خط الفقر، بالإضافة إلى أزمة صحية تمثلت بارتفاع قياسي لأعداد المصابين بفيروس" كورونا" خلال الأسبوعين المنصرمين، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين.

ويبلغ سعر صرف الدولار الرسمي 1515 ليرة لبنانية، فيما يبلغ سعره في السوق السوداء حوالي 8800 ليرة لبنانية.