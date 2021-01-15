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إيران: الإصابات بكورونا أكثر من مليون و318 ألفا والوفيات تتخطى 56 ألفا

06:18 م الجمعة 15 يناير 2021
إيران: الإصابات بكورونا أكثر من مليون و318 ألفا والوفيات تتخطى 56 ألفا

إيران

طهران - (د ب ا):
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الإيراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الجمعة ملیونا و318 الفا و295 شخصا، وبوفاة 83 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفین في ایران 56 ألفا و621 شخصا.
وأضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي اليوم الجمعة أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 6 آلاف و 485 حالة جدیدة للإصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد إلى ملیون و318 ألفا و295 شخصا من بينهم 4415 شخصا في وضع حرج.
وأضافت أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و107 الاف و11 شخصا حتى اليوم ، ولکن للأسف توفى 83 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية لیرتفع عدد المتوفین جراء الإصابة بالفیروس الی 56 ألفا و621 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 422 ألفا و554 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء البلاد حتى الآن.

إيران وزارة الصحة فيروس کورونا

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