أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

بايدن يختار مفوض الأغذية والدواء لتولي مسؤولية حملة التطعيم الأمريكية

05:52 م الجمعة 15 يناير 2021
بايدن يختار مفوض الأغذية والدواء لتولي مسؤولية حملة التطعيم الأمريكية

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):
اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المدير السابق لوكالة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي أيه"، ديفيد كيسلر، مديرا علميا لفريق استجابة البيت الأبيض للأوبئة.
وكان كيسلر من بين العديد من الشخصيات المعينة التي أعلن عنها فريق الفترة الانتقالية الرئاسية لبايدن اليوم الجمعة، لتنفيذ استراتيجية الديمقراطيين بتطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين الأمريكيين على وجه السرعة.
وسيتولى كيسلر قيادة "عملية الالتفاف السريع"، وهو برنامج يهدف إلى تسريع تنفيذ حملة التطعيم، شكلته إدارة الرئيس دونالد ترامب المنتهية ولايته، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، من بينها صحيفة بوليتيكو.
كما اختار بايدن أندي سلافيت، وهو خبير صحي ومدون شهير، مستشارا كبيرا لفريق مكافحة فيروس كورونا.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي إننا "في سباق مع الزمن، ونحتاج إلى استراتيجية شاملة لاحتواء هذا الفيروس بشكل سريع". وقال إن "الأشخاص المعلن عنهم اليوم سيعززون فريق استجابة البيت الأبيض لمرض كوفيد-19، وسيقومون بأدوار مهمة في تنفيذ خطتنا للإنقاذ وبرنامج التطعيم".
واختار بالفعل بايدن، الذي سيتم تنصيبه الأسبوع المقبل رئيسا للولايات المتحدة السادس والأربعين، جيف زينتس منسقا للفريق.

جو بايدن أمريكا وكالة الغذاء والدواء الأمريكية واشنطن فيروس كورونا

الخبر التالى:

مرشح الرئاسة الأوغندي المعارض: "أنا تحت حصار" الجيش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 153741

    عدد المصابين

  • 121072

    عدد المتعافين

  • 8421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 93458756

    عدد المصابين

  • 66754535

    عدد المتعافين

  • 2000453

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا