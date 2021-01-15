أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

مناصرون لحزب المؤتمر يتظاهرون دعما لمطالب المزارعين الهنود

04:19 م الجمعة 15 يناير 2021
مناصرون لحزب المؤتمر يتظاهرون دعما لمطالب المزارعين الهنود

أرشيفية

نيودلهي- (بي بي سي):

تدخلت الشرطة الهندية لفض عدة احتجاجات نظمها حزب المؤتمر المعارض دعما لمطالب المزارعين في شانديغار، واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في هاريانا وأوتار براديش، كما اعتقلت عددا من الناشطين في حزب المؤتمر، في غضون ذلك ، يجتمع زعماء المزارعين الهنود مع مسؤولين في دلهي في الجولة التاسعة من المحادثات.لبحث الخلافات حول القوانين الجديدة الخاصة بالإصلاح الزراعي.

و كانت المحكمة العليا أوقفت في وقت سابق تنفيذ القوانين وعينت لجنة لمعالجة هذه القضية، و يقول المسؤولون الحكوميون، إن الإصلاحات ستفيد المزارعين من خلال منحهم مزيدًا من التحكم في تخزين وبيع منتجاتهم ، لكن المزارعين يقولون إنهم بحاجة إلى تدابير وقائية ، بما في ذلك ضمان الحد الأدنى من الأسعار.

هذا المحتوى من

BBC
المزارعين الهنود يودلهي لشرطة الهندية وات الأمن

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 153741

    عدد المصابين

  • 121072

    عدد المتعافين

  • 8421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 93410686

    عدد المصابين

  • 66648398

    عدد المتعافين

  • 1998380

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا