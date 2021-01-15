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الرياض: إجراء تجارب سريرية على أول لقاح سعودي ضد كورونا

04:11 م الجمعة 15 يناير 2021
الرياض: إجراء تجارب سريرية على أول لقاح سعودي ضد كورونا

أرشيفية

الرياض - (د ب أ):
أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في الدمام شرق السعودية، عن التوصل لأول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، لافتة إلى انتهاء الدراسات السريرية.
وأكدت الجامعة في بيان لها نشر اليوم الجمعة على موقعها الرسمي على تويتر : " ان فريق بحثي من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بقيادة د. إيمان المنصور، نجح بالتوصل إلى لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19،" معلنة انه" تم الانتهاء من الدراسات قبل السريرية ونشر البحث".
واشار البيان إلى أن "التجارب السريرية ستبدأ بعد أخذ الموافقات اللازمة".
وقال د. بندر العصيمي استشاري الأبحاث الفيروسية في السعودية :"أكبر التحديات التي ستواجه هذا اللقاح تكمن في إيجاد الشركة الدوائية التي ستدعم مراحل التجارب السريرية والانتقال باللقاح إلى مرحلة الموافقات والتصنيع".
وتابع العصيمي "السؤال هنا، بعد ثبوت المناعة في التجارب المخبرية، هل سيشارك الشعب السعودي في التجارب السريرية؟".
وكانت السعودية قد أقرت استخدام لقاح فايزر-بيونتيك الأمريكي، حيث بدأت حملة التطعيم به قبل نحو شهر.

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