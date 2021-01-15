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روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة

01:34 م الجمعة 15 يناير 2021
روسيا تعلن انسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة

علم روسيا

وكالات:

أعلنت روسيا اليوم الجمعة أنها تطلق عملية الانسحاب من اتفاقية "السماء المفتوحة"، بعد أن غادرتها الولايات المتحدة من جانب واحد العام الماضي.

أعلن البيت الأبيض ديسمبر الماضي أن الولايات المتحدة انسحبت رسميا من اتفاقية السماء المفتوحة المبرمة عام 1992.

وأشار مجلس الأمن القومي الأمريكي على حسابه في "تويتر" إلى مرور ستة أشهر تحديدا منذ تقديم واشنطن إبلاغا بشأن خروجها من الاتفاقية، مضيفا: "لم نعد طرفا في المعاهدة التي انتهكتها روسيا على مدى سنوات".

روسيا اتفاقية السماء المفتوحة الولايات المتحدة البيت الأبيض

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