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فصل قاضيين عسكريين تركيين لارتباطهما بجماعة فيتو

12:02 م الجمعة 15 يناير 2021
فصل قاضيين عسكريين تركيين لارتباطهما بجماعة فيتو

فتح الله جولن

أنقرة - (د ب ا):

ذكرت الجريدة الرسمية التركية أنه تم فصل قاضيين عسكريين تركيين من عملهما بسبب صلاتهما بمنظمة فتح الله جولن (فيتو).

وفقا للجريدة الرسمية، فصلت لجنة القضاة العسكريين بوزارة الدفاع الوطني التركية بالإجماع القاضيين بعد قيامها بتقييم ملفاتيهما القضائية، حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية.

يشار إلى أن محكمة تركية اصدرت في نوفمبر الماضي احكاما بالسجن المؤبد على 337 شخصاً بينهم قادة في الجيش وطيارون متهمون بقيادة وتنفيذ محاولة انقلاب في 2016 من قاعدة جوية قرب العاصمة أنقرة.

وتتهم تركيا جماعة فيتو وزعيمها فتح الله جولن بتدبير الانقلاب الذي شهدته البلاد في 15 تموز/يوليو 2016 ، وأسفر عن مقتل 251 شخصًا وإصابة ما يقرب من 2200.

فتح الله جولن أنقرة جماعة فيتو وزارة الدفاع الوطني التركية

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