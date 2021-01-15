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مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا

11:46 ص الجمعة 15 يناير 2021
مصر تُعرب عن تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب إندونيسيا

أنقاض مستشفى انهار جراء الزلزال الذي ضرب إندونيسيا

القاهرة - أ ش أ
أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، عن خالص التعازي والمواساة لإندونيسيا الصديقة وذوي الضحايا الأبرياء، جرّاء الزلزال الذي ضرب جزيرة (سولاويسي)، وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى وخلف أضراراً مادية جسيمة.
كما أعربت مصر - في بيان لوزارة الخارجية - عن تمنياتها بسرعة الشفاء لكافة المصابين.. مؤكدة تضامنها حكومةً وشعباً، ووقوفها مع حكومة وشعب إندونيسيا في هذا المصاب الأليم.

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